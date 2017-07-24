مصر.. إحباط محاولة إرهابية لاستهداف وحدة عسكرية بالمنطقة الشرقية

متابعات – فجر :

أعلنت القوات المسلحة المصرية، مساء أمس الأربعاء، عن “نجاح عناصرها في إحباط عملية إرهابية كانت تستهدف إحدى الوحدات العسكرية بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية، حيث تم تدمير سيارة دفع رباعي مفخخة ومحملة بمواد شديدة الانفجار”، حسبما ذكر المتحدث الرسمي للقوات المسلحة على الصفحة الرسمية على موقع فيس بوك. وأوضح المتحدث في البيان، أن “السيارة المفخخة كانت محملة بأكثر من 1.5 طن من المواد شديدة الانفجار، وخلال محاولتها “اقتحام إحدى الوحدات، قامت عناصر التأمين والحراسة بالتعامل الفوري مع السيارة، وبادرت بإطلاق النيران عليها، مما أدى إلى تصفية سائقها الذي كان يرتدي حزاماً ناسفاً”.وأكد البيان استعداد عناصر القوات المسلحة “الدائم للتعامل بكل حسم للتصدي لكافة المحاولات الإرهابية التي تسعى للنيل من استقرار الدولة المصرية واستهداف مؤسساتها الوطنية”.