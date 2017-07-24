البطولة العربية.. “العهد اللبناني” يفوز على الزمالك المصري بهدف دون رد

متابعات – فجر :

قدم فريق العهد اللبناني نفسه بقوة في البطولة العربية بعدتغلبه على الزمالك المصري بهدف مقابل لا شيء (1-0) في مباراته الثانية ضمن منافسات المجموعة الثانية للبطولة العربية بحلته الجديدة والتي تقام على ملعب الإسكندرية حيث تغلب العهد اللبناني الزمالك المصري بهدف في الدقيقة” 85″ عن طريق (أحمد زريق) أثر عرضية من الظهير حسين دقيق.و أضاع العهد عدة فرص في الدقائق الأخيرة عن طريق صاحب الهدف أحمد زريق وفي نفس الطريقة من عرضية لحسين دقيق.العهد يضع الكرة اللبنانية بين الصف الأول للخارطة العربية بقوة.