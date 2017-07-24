“الجيش اليمني” يعلن السيطرة على معسكر خالد بن الوليد

متابعات – فجر :

أعلنت قيادة المنطقة العسكرية الرابعة بالجيش الوطني اليمني أن قواتها بالتعاون مع المقاومة الشعبية سيطرت على معسكر خالد بن الوليد بالكامل بحسب قناة اليمن الفضائية.وقد أجرى الرئيس اليمني الشرعي عبد ربه منصور هادي اتصالاً هاتفياً بقائد المنطقة اللواء فضل حسن يهنئه فيها وأبطال الجيش الوطني بهذا النصر الكبير.وأكد قائد عمليات تحرير المخا أبو زرعة المحرمي أنه تمت السيطرة الكاملة على معسكر خالد بن الوليد من قبل أبطال المقاومة الجنوبية وبمشاركة طيران التحالف العربي.

وحسب المصدر المليشيات قامت بزراعة آلاف الألغام بمحيط وداخل المعسكر الذي كان أحد المعيقات التي رافقت انطلاق عملية التحرير منذ أيام، وتم التغلب على هذه المعضلة واختراق المنطقة الملغمة واسقاط المعسكر كاملا.وأضاف المليشيات الانقلابية تنهار امام رجال الوية عمالقة المقاومة المسنودة من التحالف، والعشرات منهم بين قتيل وجريح فيما البعض قام بتسليم نفسه.الجدير بالذكر أن معسكر خالد بن الوليد يعتبر من أهم المعسكرات التي تراهن عليها مليشيات الانقلابيين للتصدي لأي تقدم للمقاومة باتجاه باقي المدن الخاضعة لهم وبسقوط المعسكر تكون المليشيات أمام خيارين لا ثالث لهما إما الاستسلام او الموت على صحاري وضباب الساحل الغربي، وذلك وفقًا لما قاله “المحرمي”.