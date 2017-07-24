مقتل شخصين في تحطم مروحية تابعة للأمم المتحدة شمال مالي

متابعات – فجر :

تحطمت مروحية تابعة للأمم المتحدة في شمال مالي، أمس الأربعاء، ما أدى إلى مقتل طاقمها من شخصين، وذلك أثناء قيامها بمراقبة اشتباكات على الأرض. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، إن “البعثة الدولية لحفظ السلام في مالي أرسلت فريقاً إلى موقع الحادث للتحقق من سقوط الضحايا وظروف الحادث الذي وقع قرب تابانكورت جنوب غاو”.وأفاد مصدر في الأمم المتحدة في مدينة غاو شمال مالي أنه “لا يوجد في هذه المرحلة” ما يشير إلى أن المروحية “تحطمت بسبب إطلاق نار”.وتشهد مناطق شمال مالي قتالاً متكرراً بين الجماعات المسلحة، كما أنها معقل للإرهابيين.وتعمل قوة حفظ السلام في مالي في أخطر ظروف بالنسبة لأي بعثة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في أي مكان في العالم.وسقط شمال مالي في مارس 2012 تحت سيطرة الجهاديين المرتبطين بتنظيم القاعدة الذين استغلوا انتفاضة قادها الطوارق.ورغم طرد القسم الأكبر من المتطرفين في عملية عسكرية قادتها فرنسا، لا تزال الهجمات متواصلة على المدنيين والجيش المالي وقوات حفظ السلام والقوات الفرنسية.وفي 2015 قتل جنديان هولنديان من قوات حفظ السلام عند تحطم مروحية أباتشي كانا على متنها شمال مالي.