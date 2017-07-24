هيئة الرياضة واتحاد القدم: سنصدر قواعد للحد من ديون أندية الممتاز

متابعات – فجر

أصدرت الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم بياناً إعلاميا حول القواعد المنظمة للحد من ديون الأندية الرياضية وتسجيل اللاعبين خلال فترة التسجيل الأولى لأندية الدرجة الممتازة المشاركة في دوري جميل.

وأوضح البيان أنه يجري العمل حاليا على مراجعة القواعد المنظمة للحد من ديون الأندية الدرجة الممتازة بما يتوافق مع إجراءات ومتطلبات التخصيص ومبادئ الحوكمة في المرحلة المقبلة.

وبنا عليه فإن تسجيل اللاعبين المحترفين في الدرجة المطبقة للاحتراف سيكون على ضوء الأحكام المنصوص عليها في لائحة الاحتراف المعتمدة بالاتحاد السعودي والتعاميم الصادرة بناءً عليها دون النظر إلى القواعد التنظيمية خاصة بمديونيات الأندية.