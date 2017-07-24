الصحة العالمية: ارتفاع وفيات الكوليرا في اليمن لـ 1880 حالة

وكالات – فجر

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إن عدد الحالات المصابة بالكوليرا تجاوزت 400 ألف حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 1880 حالة منذ بدء تفشي الوباء في 27 أبريل الماضي.

وأضافت المنظمة في تقرير لها أنها “في الفترة من 27 أبريل إلى 25 يوليو سجلت 402 ألف و484 حالة يشتبه في إصابتهم بالكوليرا”.”

وأضاف التقرير أنه تم تسجيل ألف و880 حالة وفاة جراء الوباء في الفترة نفسه، مشيرا إلى أن وفيات الكوليرا المعلنة، اليوم بزيادة 11 حالة وفاة، بالنسبة لأمس الثلاثاء، فيما ظلت الحالات المصابة في تزايد بمعدلها اليومي المعتاد قرابة 6 آلاف حالة يوميًا.

وأشار التقرير إلى أنه تم تسجيل تلك الأرقام في 21 محافظة يمنية، وأن 296 مديرية من ضمن 333 مديرية في تلك المحافظات تم فيها تسجيل تلك الأرقام.

في السياق نفسه قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” إن نصف المصابين بالكوليرا في اليمن هم من فئة الأطفال.