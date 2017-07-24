بنك الرياض يطلق السوار الذكي وملصقا للجوال للدفع عبر أجهزة نقاط البيع

متابعات – فجر

في سابقة مصرفية هي الأولى من نوعها في المملكة، وفي إنجاز نوعي جديد، أطلق بنك الرياض خدمة الدفع عن طريق أجهزة نقاط البيع من خلال سوار ذكي أو ملصق للجوال، لعملاء بنك الرياض من حاملي بطاقات مدى ، ليكون أول بنك سعودي يطلق هذه الخدمة في إطار استراتيجيته للتطوير المستمر، وابتكار حلول مصرفية مميزة تليق بثقة عملائه وتلبي توقعاتهم وتعزز مكانة البنك الرائدة في القطاع المصرفي.

وقال رياض الزهراني نائب الرئيس التنفيذي لمصرفية الأفراد في بنك الرياض : جاء إطلاق هذه الخدمة والتي تأتي ضمن حلول الدفع الإلكتروني التي يقدمها بنك الرياض، انطلاقاً من حرص البنك على إثراء تجربته العريقة في مجال المصرفية الرقمية، بكل ما هو جديد في عالم التقنية المصرفية وسعيه الدائم على الحفاظ على تميزه وإحاطة عملائه بالمزيد من معايير الراحة والحماية في تلبية احتياجاتهم المصرفية ” .

وأضاف الزهراني : ” يعمل السوار الذكي وملصق الدفع باستخدام تقنية أثير ” مدى ” وتمكنان العملاء من دفع ثمن المشتريات منخفضة القيمة من خلال أجهزة نقاط البيع المنتشرة في المملكة التي تدعم خدمة أثير، وذلك بتمرير السوار أو ملصق الدفع -الذي يمكن وضعه بشكل بسيط خلف أجهزة الهواتف المحمولة – أمام الجهاز مباشرة ودون الحاجة لإدخال بطاقة الصرف الآلي في جهاز نقاط البيع أو إدخال الرقم السري، مما يعني سهولة وسرعة فائقة في الاستخدام تغني عن حمل الأوراق النقدية وفي الوقت ذاته تقدم خدمة آمنة ” وأردف : ” سيتوفر السوار الذكي وملصق الدفع قريباً في عدد من فروع بنك الرياض ويمكن الحصول عليها من الفرع مباشرة “

وأصبح بنك الرياض عاملا مشتركا للنجاح والتقدم والتطور، من خلال ما يتمتع به من مرونة واستجابة سريعة لثورة الاتصالات ومواكبة للتطور الذي يشهده القطاع المصرفي في العالم، مسخراً إمكانياته وقدراته ومستثمرا في ثروته

البشرية في سبيل خدمة العملاء وتقديم أفضل وأرقى الخدمات لتلبية طموحهم.