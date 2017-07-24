النصر غادر البطولة العربية بالأربعة

فيصل الخليل – فجر – الرياض

غادر نادي النصر وبشكل رسمي من البطولة العربية وذلك بعدما خسر من الفتح الرباطي المغربي بأربعة أهداف دون رد

الفتح المغربي تقدّم في الدقيقة 11 عن طريق محمد فوزير بتسديدة يسارية مقوّسة مرّت من فوق الحارس وليد عبدالله، بالدقيقتين 29 و32 أضاف فوزير الهدفين الثاني والثالث من ركلتي جزاء، لينتهي الشوط الأول فتحاويًا بثلاثية نظيفة للمغاربة.

بالدقيقة 60 اختتم ابراهيم البحري أهداف الفتح الرباطي مُستغلًا خطأ فادح وتمريرة سيئة من المدافع النصراوي عبدالله مادو، ليُسجّل الفتح الرباطي النتيجة الأكبر في البطولة وينتزع صدارة المجموعة، فيما يُغادر النصر من الباب الخلفي.