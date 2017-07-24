البحرين : إحالة 60 شخصاً بتهمة ” تشكيل جماعة إرهابية “

متابعات-فجر:

أعلنت السلطات القضائية في البحرين اليوم الأربعاء، إحالة 60 شخصاً بينهم 36 قيد الاحتجاز إلى المحكمة المختصة بتهمة “تشكيل جماعة إرهابية”. وقال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أحمد الحمادي، في بيان، إن هؤلاء وجهت إليهم “تهم تأسيس جماعة إرهابية” و”التدرب على استعمال الأسلحة لأغراض إرهابية” و”قتل والشروع بقتل أفراد الشرطة عمداً وحيازة واستعمال المتفجرات والسرقة بالإكراه تنفيذاً لأغراض إرهابية”.من التهم الأخرى، “العنف وهروب المتهمين بعد القبض عليهم ومساعدة متهمين على الهرب”.وأكد تحديد جلسة للنظر في الدعوى في 22 أغسطس (آب) أمام المحكمة الجنائية.وتابع البيان أن بين الفارين البالغ عددهم 24 شخصاً يوجد “12 منهم في إيران والعراق وأحدهم بألمانيا”.وأكد مشاركة متهمين بالهجوم على “سجن جو مطلع العام الحالي وتمكين عدد من المحكوم عليهم في جرائم إرهابية من الفرار، والذي أسفر عن مقتل أحد رجال الشرطة وإصابة آخرين وسرقة أسلحة نارية”.