العدل تعرِّف قياداتها على النسخة الثانية من برنامج التحول الوطني

واس-فجر:

نظم مكتب تحقيق الرؤية في وزارة العدل اليوم, ورش عمل تعريفية متخصصة عن برنامج التحول الوطني في نسخته الثانية, بحضور معالي وكيل الوزارة أحمد بن عبدالعزيز العميرة ، وقيادات الوزارة .

وأكّد قائد مكتب تحقيق الرؤية بالوزارة المهندس وليد الرشود, أن الورشة التعريفية تهدف في المقام الأول إلى إشراك قيادات الوزارة وتعريفهم ببرنامج التحول الوطني في نسخته المحدثة، ودور الوزارة في تفعيل الاستفادة من هذه الفرصة في تطوير واستحداث مبادرات جديدة تحقيقاً لأهداف الوزارة .

وأوضح أن الوزارة بدأت في تطبيق البرنامج من نسخته الأولى بمجموعة من الأهداف الاستراتيجية والمبادرات والمؤشرات التي تعتد تحولية في عمل الوزارة سواءً على مستوى القطاع الخاص أو في اشراك القطاع غير الربحي أو التحول الرقمي في كثير من عملياتها، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية تهدف إلى استكمال هذه الجهود فيما يتعلق من مؤشرات وأهداف مختلفة وتحقيق مستهدفات أعلى بما يتواءم مع أهداف رؤية المملكة 2030 وتحقيق أهدافها الاستراتيجية .

وتأتي هذه الورشة استهلالًا لورش عمل ممتدة على مدى 11 أسبوعاً قادمة، لاستكمال خطط التنفيذ لبرنامج التحول الوطني بنسخته الثانية في وزارة العدل .