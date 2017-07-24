الهلال الأحمر بالرياض ينظم دورات تدريبية للطلاب ومنسوبات الجهات الحكومية

متابعات_فجر

نفذت هيئة الهلال الاحمر السعودي بمنطقة الرياض عبر ادارتها النسائية محاضرات ودورات تدريبيه للطلاب ومنسوبات الجهات الحكومية والخاصة .

وتهدف تلك المحاضرات والدورات إلى غرس مبدى الاسعافات الاولية وكيفية تقديمها لمحتاجيها ، وابراز جهود هيئة الهلال الاحمر تجاه المجتمع ، وحث المؤسسات الحكومية والأسر والأفراد على ضرورة تعلم الاسعافات الاولية من خلال برنامج الامير نايف.

كما تقدم هيئة الهلال الاحمرعدة أنشطة وفعاليات متنوعة من خلالها ورش عمل ودورات تدريبية لادارة الازمات والكوارث وتعريف بمحتويات سيارات الاسعاف وطريقة استخدامها.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الاحمر بمنطقة الرياض عبدالله المريبض:تأتي هذه الأنشطة استمرارا لجهود هيئة الهلال الاحمر ومن باب المسؤولية الاجتماعية وحيث ان المُبلغ أو الجمهور هو المستجيب الاول للبلاغ ويمكنه المساعدة في انقاذ انسان بتعلم بعض المهارات أو إيصال المعلومات الدقيقة لغرفة العمليات.