مشروع سقيا زمزم يغذّي الحرمين الشريفين بأكثر من 23 ألف متر مكعب خلال شهر شوال الماضي

متابعات_فجر

تقوم إدارة مشروع سقيا زمزم بمتابعة سير العمل في مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لسقيا زمزم, وذلك تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة في توفير مياه زمزم المبارك لضيوف الرحمن وروّاد بيت الله الحرام .

وأبان مدير المشروع المهندس أحمد بن عمر بالعمش, أن ادارة المشروع قامت بتغذية المسجد الحرام خلال شهر شوال بكمية (21.229) متراً مكعباً, كما تم تغذية المسجد النبوي بكمية مقدارها (11.229) متراً مكعباً من مياه زمزم .

وأفاد بالعمش أنه تمت خدمة أكثر من (169.870) مستفيداً في المركز الرئيس للتوزيع بكدي بإجمالي عبوات تقدر بـ (1.346.263) عبوة ماء زمزم, حيث بلغ عدد العبوات الموزعة من المنافذ الجوية (907.200) عبوة .

يأتي ذلك في إطار حرص وبإشراف ومتابعة من معالي الرئيس العام لشؤون

المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ومعالي نائبه لشؤون المسجد الحرام الشيخ الدكتور محمد بن ناصر الخزيم .