توسعة وتطوير طوارئ وعيادات مستشفى الأمل بجدة

متابعات_فجر

قامت وزارة الصحة في جدة مؤخراً, بتنفيذ العديد من التجديدات و التوسعة في مبنى العيادات والطوارئ بمستشفى الأمل بجدة, سعياً لرفع القدرة الاستيعابية للمستشفى, حيث أصبح المستشفى قادراً على استقبال 3450 حالة مرضية بالإضافة إلى الطوارئ التي تم تجهيزها لاستقبال الحالات الطارئة وتقديم الخدمة الطبية المناسبة بأسرع ما يمكن .

وعملت ” الصحة ” على تخصيص وتوسعة الطوارئ المخصصة لاستقبال حالات الإدمان, بحيث أصبحت تحتوي على ” 3 ” أسرة بدلاً من سريرين, كما تم إضافة غرفة عزل بالطوارئ خاصة بالأمراض المعدية, وكذلك تم فصل العيادات عن الطوارئ, وإضافة مكتب استقبال إضافي يختص بفرز الحالات الطارئة والمستقرة .

وفي نفس السياق وعلى مستوى عيادات علاج الإدمان, فقد تم إضافة عيادة للمرضى غير المجدولين والمراجعين بدون مواعيد مسبقة, وذلك لتسهيل حركة وإنهاء إجراءات مراجعة وعلاج الحالات التي لديها مواعيد سابقة .

كما تم تجديد وتوسعة عيادات التخصصات غير الطبية المساعدة في علاج الإدمان, و عددها ” 6 ” تخصصات ( الخدمة الاجتماعية ، الصحة النفسية ، الإرشاد الديني ، إرشاد التعافي وعيادة الباطنة بالإضافة إلى عيادات الاسنان ), وتم توسعة المختبر الخاص بمستشفى الأمل و تحديث الأجهزة الطبية الموجودة في المختبر, فيما تم توسعة غرفة الأشعة وتطبيق مبدأ السلامة من الآثار الاشعاعية .