بلدية أملج تضاعف مساحة الرقعة الخضراء بـ60ألف م2 نجيلة و1000شجرة

متابعات_فجر

تواصل بلدية محافظة أملج مضاعفة مساحة الرقعة الخضراء بالمحافظة, وذلك من خلال زراعة شوارع وميادين ومنتزهات المحافظة بالنخيل والشجيرات والنجيلة .

وأوضح رئيس البلدية المهندس ناجي رمضان غبان, أن البلدية وضعت خطة لزيادة المساحات الخضراء , وتشجير وزراعة العديد من الشوارع وتجميل التقاطعات والميادين, مشيراً إلى أن ذلك يأتي ضمن خطة البلدية لزيادة الرقعة الخضراء في المحافظة, وإضافة لمسات جمالية على مداخلها وشوارعها والميادين العامة والمنتزهات والحدائق العامة مما يضفي جمالاً على المحافظة.

من جهته أفاد مدير قسم الزراعة بالبلدية المهندس محمد حسين البريدي, أن الزيادة في المساحات الخضراء بلغت 60 ألف م2 من النجيلة ، كان لها الأثر الكبير في زيادة الرقعة الخضراء كما تم زراعة 1000 شجرة شملت النخل البلدي وواشنطونيا وشجيرات دائمة الخضرة , مضيفاً أن العمل مستمر في زيادة الرقعة الخضراء و زراعة عدد من الشوارع الرئيسية ومداخل المحافظة والحدائق والمنتزهات.