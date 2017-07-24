إتحاد جامعات العالم الإسلامي يشارك في أعمال الدورة الرابعة لمنتدى رؤساء الجامعات بتركيا

متابعات_فجر

يشارك إتحاد جامعات العالم الإسلامي، التابع للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الإيسيسكو، في أعمال الدورة الرابعة لمنتدى رؤساء الجامعات في العالم الإسلامي، الذي سينظمه المجلس التركي الأعلى للتربية، في العاصمة التركية أنقرة، خلال الفترة من 26 إلى 27 يوليو الجاري لمناقشة موضوع: (إنشاء فضاء التعليم العالي للعالم الإسلامي).

وأوضح بيان للمنظمة أن هذا المنتدى سيحضره رؤساء جامعات، ومديرو مؤسسات التعليم العالي في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وعدد من الخبراء المتخصصين في مجالات التعليم العالي.

وأضاف البيان أن هذا المنتدى يهدف إلى دعم التعاون بين الجامعات في العالم الإسلامي، وتبادل الخبرات والتجارب فيما بينها من أجل تعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلدانها.

وتجدر الإشارة إلى أن الإيسيسكو شاركت، بالتعاون مع معهد كومساتس لتكنولوجيا المعلومات في باكستان، في تنظيم الدورات الثلاث السابقة للمنتدى في السنوات 2012 و2013 و2015 في مدينة إسلام أباد الباكستانية.