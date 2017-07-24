علماء الأزهر : الإجراءات التي أقدمت عليها السلطات الإسرائيلية في القدس باطلة شرعاً وقانوناً

متابعات _فجر

طالبت هيئة كبار العلماء في الأزهر بجمهورية مصر العربية دول العالمومنظمة اليونيسكو والهيئات الإسلامية والعالمية ومنظمات حقوق الإنسان بالقيام بواجبها نحو تحرير بيوت الله في القدس وفلسطين، محذرة العالم كله من السكوت عن هذه الممارسات العدوانية التي تهدد السلام في العالم.

ووصفت الهيئة الإجراءات التي أقدمت عليها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الحرم القدسي بأنها باطلة شرعًا وقانونًا، ولا تستند إلى أي مبدأ إنساني أو حضاري.

جاء ذلك في ختام اجتماع هيئة كبار العلماء بالأزهر الذي عُقد بالقاهرة اليوم برئاسة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.

وأعلن الأزهر عن عقد مؤتمر عالمي عن القدس في أواخر شهر سبتمبر المقبل، على أن يسبقه التواصل والتنسيق مع المؤسسات والهيئات ذات الشأن.

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