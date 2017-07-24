أعراض الانزلاق الغضروفي وطرق علاجه

متابعات – فجر :

كون الانزلاق الغضروفي أو الديسك ينجم عن تمزق النواة اللبية للقرص ما يتسبب في خروجها من الحلقة الليفية الخارجية. ويعتبر القرص بين الفقرتين القطنيتين الرابعة والخامسة اسفل الظهر من اكثر الاقراص عرضة لهذا التمزق او الفتق، وهو ما يؤدي لحدوث الآلام شديدة بسبب الانزلاق الغضروفي. اما أسبابه فتعود لمشكلة تحدث بالوسادة المطاطية بين فقرات الظهر، وتعرف هذه الوسادة بديسك الظهر وهو عبارة عن مادة جيلاتينية ذات مركز ناعم وغلاف اكثر خشونة. ويحصل الانزلاق الغضروفي نتيجة خروج هذه المادة اللينة من أي شق بالغلاف الخشن ما يتسبب باثارة الأعصاب القريبة منه والشعور بالام وتنميل وضعف في الذراع او الرجل. أعراض الانزلاق الغضروفي يتسبب الانزلاق الغضروفي بالاصابة بعدة أعراض أبرزها. آلام قوية في اسفل الظهر قد تمتد للمؤخرة او اسفل الساق. •الآلام الشديدة جراء المشي لمسافات طويلة. • عدم القدرة على الوقوف لوقت طويل. • تقلصات في عضلات الظهر والساقين عند المشي. • قد يؤدي الفتق الكبير في الانزلاق الغضروفي بالضغط على الاعصاب الشوكية المجاورة مسبباً الام قوية على جانب واحد من الجسم في الجزء الذي يمده العصب المصاب بالاحساس، كالم عرق النسا. طرق علاج الانزلاق الغضروفي بالاعشاب الطبيعية •البابونج: بسبب احتوائه على عدد من المركبات المفيدة مثل اللتيولين والكيرزورول والفلاوفيندات والهيدروكسي كومارين والازولين وهو أهم هذه المركبات، فإن البابونج فعال في تخفيف الالتهابات والتشنجات العضلية، ويخفف الآم الظهر والرقبة وكذلك الام الانزلاق الغضروفي. •شاي الكركم: يحتوي الكركم على مركب الكوركمين المضاد للالتهابات والأكسدة، والذي يساعد في القضاء على السوائل المتسربة من الغضاريف والوسائد في حالات الانزلاق الغضروفي مسببة الام شديدة، حيث يقضي يقضي على هذه السوائل ويخفف ضغط الفقرات والشعور بالألم. •شاي الصفصاف: بسبب غناه بعدة مركبات منها جلوكسيد الفينول الفلافينويدات والتانات وحمض الساليسلي الذي يقاوم الالتهابات ويخفف الآلام ويصنع منه الأسبرين، وبالتالي فهو من أفضل طرق علاج الانزلاق الغضروفي. • مخلب الشيطان: وهو عشبة افريقية شهيرة تسهم في علاج الام الفقرات و أسفل الظهر والعنق والرقبة والتهابات المفاصل والركبة والورك والنقرس والعضلات والأوتار. وبحسب الدراسات العلمية فإن عشبه مخلف الشيطان قادرة على القضاء على آلام أسفل الظهر بفاعلية كبيرة. • عجينة الزنجبيل: تحتوي جذور الزنجبيل على مركب الجينجينول، وهو من الراتنجات الزيتية المضادة للتجلطات والالتهابات بكافة أنواعها، كالمفاصل والفقرات والعضلات والقولون والتهابات الجهاز التنفسي. ويمكن استخدام عجينة الزنجبيل لعلاج آلام أسفل الظهر والرقبة نتيجة الانزلاق الغضروفي.