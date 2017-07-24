شركة ” كريم” تصدر بياناً بشأن اعتداء أحد سائقيها على مواطنة بالقصيم

متابعات – فجر :

نفت شركة “كريم” ما تردد من أنباء تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن اعتداء أحد كباتن كريم على سيدة في منطقة القصيم.

وأصدرت الشركة بياناً توضيحاً أن تلك القضية لا تمت لها بأي صلة متمسكة بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من روج لهذه الأخبار الملفقة.حيث أعلنت إلى أن لديها إجراءات مشددة تقوم بها لحماية أمن وسلامة ملايين المستخدمين في أكثر من 50 مدينة على مستوى المملكة.

وانتشر في وسائل التواصل الاجتماعي خبر هاشتاق ” #سايق كريم يغتصب_مواطنه” الذي تصدر ترند على موقع تويتر وأثار انتقادات واسعة ضد الشركة وهو ما نفته الشركة جملة وتفصيلا.