“المعلمي” : المملكة تدين بلا تحفظ جميع الأعمال الإرهابية وترفض أي مساس بالقدس

متابعات – فجر :

أكد مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة ، السفير،عبد الله بن يحيي المعلمي أن المملكة تدين بلا تحفظ جميع الأعمال الإرهابية وترفض أي مساس بالقدس ودعا “المعلمي” مجلس الأمن الدولي للتصدي للاعتداءات المتكررة لدولة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة.

وأضاف: سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمنع المسلمين من الوصول إلى القدس، وشدد المعلمي على العودة إلى السلام يجب أن يكون طبقا للمبادرة العربية.وكان المعلمي قد أكد مرارا، أن السعودية دولة قيادية في العالم على كل الأصعدة، وهذا الدور تنامى كثيراً بسياسة الملك سلمان-يحفظه الله.