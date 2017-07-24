“النواب الأمريكي” يصوت بالأغلبية لفرض عقوبات على روسيا وإيران وكوريا الشمالية

متابعات – فجر :

صوت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة،أمس الثلاثاء، لصالح فرض عقوبات جديدة على روسيا وإيران وكوريا الشمالية، برغم اعتراض إدارة الرئيس دونالد ترامب على التشريع.ومع استمرار التصويت أيد أعضاء المجلس بأغلبية 388 صوتاً ، مقابل اثنين، بفضل تأييد قوي من الجمهوريين أنصار ترامب، وكذلك من الديمقراطيين، ويتعين أن يوافق مجلس الشيوخ على التشريع قبل إرساله إلى البيت الأبيض ليوقعه ترامب.ولم يعلن زعماء مجلس الشيوخ موعد مناقشة مجلسهم لمشروع قانون مجلس النواب.وقال البيت الأبيض، إن ترامب لم يقرر بعد ما إذا كان سيوقع مشروع القانون.