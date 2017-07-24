البطولة العربية.. الأهلي المصري يفوز على الوحدة الإماراتي بهدفين دون رد

متابعات – فجر :

فاز الأهلي المصري أمس الثلاثاء على الوحدة الاماراتي بنتيجة هدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى بالبطولة العربية المقامة حالياً في مصر . ويذكر وأن خسر الأهلي من الفيصلي الأردني بهدف نظيف في الجولة الافتتاحية للبطولة العربية . بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده الى ثلاث نقاط متساويا مع نصر حسين داي الجزائري في النقاط والاهداف ويتصدر الفيصلي المجموعة بست نقاط في حين يتذيل الوحدة الترتيب بلا نقاط . انتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف أحرزه عمرو بركات من تسديدة رائعة في الدقيقة 33 سكنت شباك الوحدة . وفي الشوط الثاني عزز الوافد الجديد بصفوف الأهلي إسلام محارب تقدم فريقه في الدقيقة 84 بعد تمريرة من حسام غالي أودعها محارب داخل الشباك .