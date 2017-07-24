رئيس الوزراء اليمني يطالب المجتمع الدولي بالضغط على الانقلابيين لإطلاق سراح المعتقلين والمختطفين

واس – فجر :

دعا رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر اليوم المجتمع الدولي، والأمم المتحدة بضرورة القيام بمسؤولياتهم الإنسانية والأخلاقية والضغط على المليشيات الانقلابية لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وكافة المعتقلين والمختطفين .

وندد رئيس الوزراء اليمني خلال لقائه اليوم برئيس رابطة المختطفين اليمنية أمة السلام عبدالسلام الحاج، اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن بالممارسات اللاإنسانية التي يتعرض لها المعتقلين في سجون المليشيات في صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية التي تحت سيطرتهم مديناً استمرار الانقلابين في اعتقال الآلاف من السياسيين والناشطين والإعلاميين .