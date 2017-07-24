إصدار أول أمر دفع مالي إلكتروني بصحة بيشة

متابعات – فجر :

دشن الأستاذ علي بن يحيي آل كاسي مدير الشئون الصحية ببيشة صباح اليوم أول أمر دفع مالي اليكتروني في بيشة و بحضور كل من ممثل الادارة العامة لتطوير وقياس الاداء المالي بالوزارة أ:حشان بن راشد الدوسري والمراقب المالي بمحافظة بيشة أ: مبارك عبدالله هاجد والمساعد المالي والاداري بصحة بيشة أ: عبدالله بن محمد الشهري والمساعد للموارد البشرية أ :ثواب ناصر الشهراني ومدير الإدارة المالية أ :ناصر عبدالله الشهراني ومدير إدارة المتابعة أ : محمد سعيد ال هزاع . وقال آل كاسي ان العمل بهذه الالية يأتي ضمن مبادرات وزارة الصحة للتحول الوطني لزيادة الفاعلية والانتاجية وتسهم في تقليص الوقت في انجاز المعاملات بشكل فعال واشار ال كاسي الي التعاملات الاليكترونية ستؤدي حتما الي سرعة في الاداء والانجاز بكفاءة مع سهولة في جميع الاجراءات المالية الجدير بالذكر إن وزارة الصحة بدأت في الربط الالي مع المالية فيما يخص اوامر الدفع الاليكترونية عن طريق رفع اوامر الدفع رقميا الي البوابة الاليكترونية مع وزارة المالية مما سيحقق التخلص الكامل من النماذج المالية الورقية.