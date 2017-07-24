خلال لقائه رئيس وزراء لبنان.. “ترامب” :حزب الله يشكل تهديداً للدولة اللبنانية

متابعات – فجر :

استقبل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى، اليوم الثلاثاء، فى البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

واجتمع الرئيس الأمريكى مع رئيس الوزاراء اللبنانى فى لقاء مغلق، انتقلا بعده إلى اجتماع موسع يضم أعضاء من الوفد اللبنانى المرافق للحريرى، مع أعضاء فى الإدارة الأمريكية، حيث من المتوقع التباحث فى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، خلال المؤتمر الصحفي مع رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى أن تنظيم حزب الله الشيعى اللبنانى يشكل “تهديداً ” على منطقة الشرق الأوسط. كما أوضح “ترامب” خلال مؤتمر صحفى مع الحريرى فى البيت الأبيض إن “حزب الله هو تهديد للدولة اللبنانية، للشعب اللبنانى وللمنطقة برمتها”.و أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجهود لبنان لحماية حدوده لمنع تنظيم الدولة الإسلامية وغيره من الجماعات المتشددة من كسب موطئ قدم لها داخل البلد ووعد باستمرار المساعدة الأمريكية.وأضاف ترامب خلال المؤتمر الصحفي بالبيت الأبيض مع رئيس وزراء لبنان سعد الحريري “مساعدة أمريكا يمكن أن تساهم في ضمان أن يكون الجيش اللبناني هو المدافع الوحيد الذي يحتاجه لبنان”.وأكد ترامب أنه ليس معجباً بالأسد وما فعله بسوريا والإنسانية “فظيع”، مضيفا أنه لم يدعه يفلت بجرائمه.