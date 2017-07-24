” التعليم” : تشكيل لجنة لدمج رياض الأطفال مع الصف الأول والثاني الابتدائي

متابعات-فجر :

قررت وزارة التربية والتعليم دمج رياض الأطفال مع الصف الأول والثاني الابتدائي، وإسناد تدريسهم للمعلمات، والانتهاء من دراسة التطبيق والإمكانات المادية والبشرية خلال ثلاثة أشهر.

ويهدف هذا الاقتراح إلى النهوض بالعملية التعليمية من خلال التطوير شامل لمرحلة رياض الأطفال بالمملكة ويتضمن المناهج والمباني وإعداد المعلمات المؤهلات المدربات ولا يزال التطوير مستمرا في جميع الجوانب التربوية.

وبدأ الاهتمام بمرحلة رياض الأطفال منذ عام 1381هـ وبعد أربع سنوات من هذا التاريخ بلغ عدد رياض الأطفال 13 روضة أهلية، وفي عام 1386هـ افتتحت وزارة المعارف أول روضة حكومية.

وفي عام 1395هـ افتتحت الرئاسة العامة لتعليم البنات أول روضة حكومية في مكة المكرمة لأبناء العاملات في الرئاسة.

وفي عام 1406هـ بدأ مشروع تطوير رياض الأطفال وصدر الأمر السامي بعقد اتفاقية بين الرئاسة العامة لتعليم البنات ومنطقة اليونسكو وبرنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية.