قرقاش : الخطاب القطري مكابر وعالي الصوت

متابعات-فجر :

رأى وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، أن ما وصفه بـ”مظلومية” التصريحات القطرية “مذهلة”، معتبراً أن خطاب الدوحة “مكابر وعالي الصوت.”إذ قال قرقاش، الثلاثاء، في سلسلة من التغريدات: “مظلومية التصريحات القطرية مذهلة، وتحمل المسؤولية عن السلوك غائب تماماً، وكأن الدول الأربع اتخذت إجراءاتها لأن المنطقة بحاجة لمزيد من التوتر.” وأضاف: “بقدرة قادر أصبحت مكافحة الإرهاب والسيادة وعدم التدخل أولويات قطرية، كم نوّد أن نصدق الطرح الإعلامي الجديد ولكن السجل ماثل أمامنا بكل مأساوية.”وتابع الوزير الإماراتي: “الخروج من الأزمة يعرقله عدم الإقرار بضررك على جيرانك، وغياب الموضوعية يقود لتعقيد الأزمة في دهاليز الشكاوى، طريق مظلم لن يؤدي إلى نتيجة.” واستطرد: “الخطاب القطري الحالي مكابر وعالي الصوت ويفتقد إلى النفس الخليجي التقليدي، خطاب يفتقد الصراحة مع ماضيه وممارسته، بل يريد أن يفرض تسويته بشروطه.”