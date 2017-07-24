الهلال يتعادل في أولى مبارياته الودية بالنمسا

منصور الشمري -فجر – الرياض :

تعادل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال في أول مبارياته الودية اليوم الثلاثاء مع فريق “‫بنيفيتو الإيطالي‬”

بهدف لكل منهم، ضمن سلسلة مباريات الهلال التحضيريه في معسكره المقام حاليا بالنمسا استعدادا لمنافسات الموسم الرياضي المقبل

أهداف المباراة : سجل الهدف الاول ‫بنيفيتو الإيطالي‬ في د 54 و احرز هدف التعادل البرازيلي ليو بوناتيني لصالح نادي الهلال في د 90

وبدأ المدرب الارجنتيني رامون دياز المباراة بتشكيلة مكونة من ( عبدالله المعيوف، محمد البريك، اسامة هوساوي عبدالله الحافظ، عبدالله الزوري، عبدالملك الخيبري

سلمان الفرج، نيكولاس ميلسي، نواف العابد، كارلوس إدواردو، عمر خريبين )

فيما بدأ المدرب رامون دياز في الشوط الثاني بتشكيلة مكونة من (علي الحبسي، ياسر الشهراني، محمد جحفلي، علي آل بليهي، حسن كادش، عبدالله عطيف، سالم الدوسري، سلمان الفرج محمد الشلهوب ، ماتياس بريتوس، ياسر القحطاني ) وأشرك كل من فيصل درويش و مختار فلاته و ليو بوناتيني في الشوط الثاني

هذا ومن المقرر أن يخوض الهلال ثاني مبارياته الودية أمام فريق ايتيمز التركي يوم الاحد المقبل 30 يوليو .