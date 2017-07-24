الهلال يتعادل في أولى مبارياته الودية بالنمسا

منصور الشمري -فجر – الرياض :
تعادل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال في أول مبارياته الودية اليوم الثلاثاء مع فريق “بنيفيتو الإيطالي”
بهدف لكل منهم، ضمن سلسلة مباريات الهلال التحضيريه في معسكره المقام حاليا بالنمسا استعدادا لمنافسات الموسم الرياضي المقبل
أهداف المباراة : سجل الهدف الاول بنيفيتو الإيطالي في د 54 و احرز هدف التعادل البرازيلي ليو بوناتيني لصالح نادي الهلال في د 90
وبدأ المدرب الارجنتيني رامون دياز المباراة بتشكيلة مكونة من ( عبدالله المعيوف، محمد البريك، اسامة هوساوي عبدالله الحافظ، عبدالله الزوري، عبدالملك الخيبري
سلمان الفرج، نيكولاس ميلسي، نواف العابد، كارلوس إدواردو، عمر خريبين )
فيما بدأ المدرب رامون دياز في الشوط الثاني بتشكيلة مكونة من (علي الحبسي، ياسر الشهراني، محمد جحفلي، علي آل بليهي، حسن كادش، عبدالله عطيف، سالم الدوسري، سلمان الفرج محمد الشلهوب ، ماتياس بريتوس، ياسر القحطاني ) وأشرك كل من فيصل درويش و مختار فلاته و ليو بوناتيني في الشوط الثاني
هذا ومن المقرر أن يخوض الهلال ثاني مبارياته الودية أمام فريق ايتيمز التركي يوم الاحد المقبل 30 يوليو .