مندوب فلسطين بالأمم المتحدة يدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة الوضع القائم بالقدس

متابعات-فجر :

رفض مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، الإجراءات الإسرائيلية بالقدس والمسجد الأقصى .

ودعا منصور في كلمته خلال الجلسة الخاصة لمجلس الأمن الدولي، اليوم حول مدينة القدس، لاتخاذ تدابير عاجلة لإعادة الوضع القائم بالقدس، ورفع كل الإجراءات التي تؤدي إلى تغيير هذا الوضع .وقال : إن الوضع الهش في القدس ازداد تدهورًا، وتسعى إسرائيل لتنفيذ أجندتها التدميرية ضد شعبنا ومقدساتنا، في استهتار كامل للقانون الدولي، وحذرنا من تأجيج نيران الحرب الدينية، حيث وصلنا إلى نقطة الانفجار .

وأوضح أن القدس الشرقية المحتلة محاصرة من الداخل والخارج، بهدف نقل الشعب قصرًا من مدينته للخارج، مشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني يُواجه التمييز العنصري وتدمير المنازل والعنف، وتواصل إسرائيل سياستها التمييزية والاستفزازية وآخرها إغلاق المسجد ومنع صلاة الجمعة .وطالب مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة بضرورة حماية الأرواح البشرية، واحترام قانون حقوق الإنسان الدولي دون استثناء، معبرًا عن أسفه لمقتل كل المدنيين الأبرياء ، ودعا إلى مساءلة إسرائيل على انتهاكاتها، بما في ذلك الأعمال الإرهابية للمستوطنين .

وشدد على أن اسرائيل لا سُلطة لها في القدس المحتلة، ومن الضروري التأكيد على هذه النقطة، فالسُلطة القائمة بالاحتلال تسعى لتكريس أجندتها التهويدية .

وتطرق للحصار الإسرائيلي على قطاع غزة على مدار عقد من الزمن، وقال: “المواطنون حرموا من الخدمات الأساسية والطاقة وغيرها، فغزة ما عادت قابلة للحياة، ولا يمكن العيش فيها، والوحدة الفلسطينية تُعد أولوية ونعمل جاهدين للوصول لها، وإنهاء الحصار أمر ضروري لتحقيق هذه الوحدة” .