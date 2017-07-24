مقتل 4 مدنيين جراء انفجار لغم أرضي في مدينة الجوف اليمنية

متابعات-فجر :

أعلن مسؤول محلي اليوم الثلاثاء، مقتل أربعة مدنيين وجرح آخرين، بانفجار لغم أرضي زرعه الحوثيون بمحافظة الجوف، 143 كيلومتراً شمال شرق صنعاء.وقال المتحدث باسم المقاومة الشعبية الموالية للحكومة الشرعية عبدالله الأشرف، في محافظة الجوف، “إن ألغاماً زرعها الحوثيون حصدت أرواح عائله بأكملها في مديرية خب الشعف”.وأشار ذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إلى مقتل أربعة مدنيين من أسرة واحده نتيجة انفجار لغم زرعته المليشيات، وانفجر بسيارتهم في منطقة الحيض في الشمال الشرقي لمديرية خب الشعف.

وسبق وأن أعلنت المقاومة الشعبية عن مقتل وجرح العديد من المدنيين في محافظة الجوف الواقع معظمها تحت سيطرة القوات الحكومية، جراء انفجار ألغام زرعها الحوثيون قبل انسحابهم منها.