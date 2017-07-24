مجلس إدارة الجمعية السعودية للإدارة الصحية بدورته الثالثة يكرم” المجلس السابق”

متابعات_فجر

كرم مجلس إدارة الجمعية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية بدورته الثالثة أعضاء مجلس الجمعية بدورته السابقة، على جهودهم التى بذلوها لخدمة التخصص والمتخصصين التي كان له الأثر الإجابي على التخصص وعلى الجمعية ومنسوبية،وذلك بحضور مدير إدارة الجمعيات الصحية الأستاذ خالد العايد ونخبة من المتخصصين وعلى هامش الملتقى التشاوري لإعداد الخطة الإستراتيجية للجمعية السعودية للإدارة الصحية وفق رؤية المملكة 2030.

من جانبه قدم رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإدارة الصحية الدكتور خالد خضر شكره وتقديره للمجلس السابق بحضور رئيس مجلس الإدارة سابقا الدكتور ابراهيم الملحم ونائب الرئيس الدكتور علي الشايع وبقية أعضاء المجلس السابق مثمنا ماقدموه من جهود وإنجازات ملموسة تحققت، منوها بأن مجلس إدارة الجمعية السعودية بدورته الحالية سيكمل مسيرة التطوير والتحسين لتحقيق رؤية الجمعية التي تتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠