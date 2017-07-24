الجوازات: 101 قرار إداري بحق المخالفين لأنظمة وتعليمات حج عام 1437

متابعات_فجر

كشفت المديرية العامة للجوازات عن القرارات الإدارية الصادرة بحق المخالفين لأنظمة وتعليمات الحج خلال حج العام الماضي 1437هـ، حيث تم إصدار عدد (101) قراراً إدارياً من اللجان الإدارية.

وأوضحت الجوازات أن العقوبات تنوعت ما بين غرامات مالية وعقوبات بالسجن والمطالبة بمصادرة المركبات التي تمت المخالفة بها .

وبينت الجوازات أنه بلغ مجموع المخالفين المنقولين عبر مداخل مراكز مكة المكرمة “الشميسي والتنعيم والبهيتة والكر” 574 مخالفاً، وقد بلغ مجموع الغرامات المالية الصادرة بحق المخالفين 5،800،000 ، وتم إصدار عقوبة السجن لمدد مجموعها (1425) يوماً بحق المخالفين ، كما اشتملت القرارات الإدارية على المطالبة بمصادرة عدد ( 18) مركبة استُخدمت في نقل المخالفين لأنظمة وتعليمات الحج أثناء محاولتهم أداء فريضة الحج بدون تصريح .

وأوضحت الجوازات أن العقوبة النظامية المقررة بحق كل من ينقل حجاجاً بدون تصاريح حج نظامية تصل إلى غرامة مالية مقدارها ( 50.000 ) خمسون ألف ريال عن كل حاج يتم نقله، والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، وترحيل الناقل إذا كان وافداً بعد تنفيذ العقوبة ويمنع من دخول المملكة وفقاً للمدة المحددة نظاماً ، مع المطالبة بمصادرة وسيلة النقل المستخدمة إذا كانت عائدة للناقل أو الإسهام في المخالفة .