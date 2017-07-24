ارتفاع وفيات الكوليرا في اليمن إلى 1869 حالة

متابعات_فجر

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم إن الوفيات جراء وباء الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى 1869 حالة منذ تفشي المرض في 27 ابريل الماضي .

وأشارت المنظمة في تقرير لها نشر اليوم إلى إنهُ منذ 27 أبريل الماضي إلى 24 يوليو تم الإبلاغ عن 396 ألف و 86 حالة يشتبه في إصابتها بالكوليرا .

وأضافت المنظمة أنها سجّلت في الفترة نفسها ألف و 869 حالة وفاة، في 21 محافظة يمنية .

وفي وقت سابق اليوم قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة تيدروس أدهانوم، إن اليمن يشهد حاليًا “أكبر تفشي لوباء الكوليرا في العالم” .