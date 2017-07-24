متابعات_فجر
هطلت اليوم أمطار غزيرة على محافظة ظهران الجنوب والمراكز التابعة لها سالت على إثرها أودية العرين والحمرة والغايل وكتام والحاجر والمجازة والربوعة .
جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.
متابعات_فجر
هطلت اليوم أمطار غزيرة على محافظة ظهران الجنوب والمراكز التابعة لها سالت على إثرها أودية العرين والحمرة والغايل وكتام والحاجر والمجازة والربوعة .
جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.
جميع التعليقات و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي (صحيفة فجر الإلكترونية) بل تعبر عن رأي كاتبها