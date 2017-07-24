متابعات_فجر

هطلت اليوم أمطار غزيرة على محافظة ظهران الجنوب والمراكز التابعة لها سالت على إثرها أودية العرين والحمرة والغايل وكتام والحاجر والمجازة والربوعة .

جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.