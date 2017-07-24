حصين يعرف قوات الأمن بالمشروع الوطني للوقاية من المخدرات

متابعات_فجر

عقدت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلةً في المركز السعودي لدراسات وأبحاث الوقاية من المخدرات (حصين)، اليوم (الثلاثاء 25 يوليو 2017م)، لقاءً تعريفيًا بالمشروع الوطني للوقاية من المخدرات (نبراس)، لضباط وأفراد قوات الأمن الخاصة.

جاء ذلك بالإشتراك مع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، بقاعة قوات الأمن الخاصة بطريق صلبوخ، بمنطقة الرياض.

وناقش عميد (حصين) الدكتور إبراهيم بن محمد الزبن، خلال اللقاء التثقيفي، الذي يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات لأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، مفهوم تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، وماهية وخصائص مرض الإدمان وآلية حدوثة، وما تُحدثه المخدرات من مضار تلحق بالعقل والصحة النفسية والجسدية ،ونبّه إلى الآثار السلبية لتعاطي المخدرات التي تلحق بالفرد والأسرة والمجتمع، وعوامل الخطورة المؤدية بالفرد عند تعاطيها، والمؤثرات العقلية والوقاية من تعاطيها، مع اكتشاف علامات التعاطي الحيوية والسلوكية.

وأكد الزبن، إنَّ الجامعة وبتوجيهات الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل، بادرت بالتكامل والشراكة مع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، وعرضت خطة (حصين) التشغيلية بمكتب مدير الجامعة بحضور أمين عام (اللجنة)، وفريق (نبراس).