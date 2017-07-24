هيئة الهلال الأحمر بالمدينة المنورة تطلق أعمالها لموسم حج هذا العام

متابعات_فجر

أطلقت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمدينة المنورة أعمالها لخدمة حجاج بيت الله الحرام زوار المسجد النبوي لموسم حج هذا العام 1438 هـ ،تحقيقاً لتوجيهات القيادة الحكيمة الرامية إلى توفير جميع الإمكانيات وتسخير الطاقات لتأمين سبل الراحة والطمأنينة لضيوف الرحمن .

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي، أنه تم البدء بتنفيذ برنامج متكامل للتشغيل الإسعافي بالمنطقة خلال موسم حج ١٤٣٨هـ لتقديم الخدمات الإسعافية الطبية لضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي ويقوم على تنفيذ هذه الخطة مايقارب (500) موظف من أطباء وأخصائيين وفنين إسعاف وطورائ وسائقين يعملون في مختلف اللجان الإشرافية والإدارية والفنية والقيادات وتغطية العمل الإسعافي في 40 مراكزا إسعافيا داخليا وخارجيا ثابتة وموسمية عبر 50 فرقة إسعافية في الفترة الواحدة .

وبين ، أن الهيئة بدأت في تنفيذ هذه الخطة يوم أمس غرة شهر ذي القعدة وتستمر حتى منتصف شهر محرم ١٤٣٩هـ و تتوزع الخطة على ثلاث مراحل حتى انتهاء الموسم ويتم تقييم كل مرحله بشكل مستقل للنظر في حل الإشكاليات أو طلب التدعيم عند الحاجة لذلك حيث تكون جميع المراكز الإسعافية على هبة الاستعداد لتغطية جميع الطرق المؤدية للمدينة المنورة وداخل الحدود الإدارية للمنطقة ومتابعة قوافل الحجيج من وإلى المدينة ويساند العمل الإسعافي بالمنطقة (5 ) فرق “تدخل متقدم” تباشر جميع الحالات والحوادث بسرعة عالية .

واضاف السهلي أن المشاركين بإعمال التطوع بالهيئة تبدأ أعمالهم في هذا العام يوم 20 من شهر ذي القعدة المقبل ويعملون بالمسجد النبوي الشريف بقسميه الرجالي والنسائي والساحات المحيطة .

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