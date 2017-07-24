الحملة الوطنية الشاملة “وطن بلا مخالف” تواصل أعمالها الميدانية بمنطقة نجران

متابعات_فجر

تواصل الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل “وطن .. بلا مخالف”، أعمالها في منطقة نجران والمحافظات التابعة لها بمشاركة الجهات الأمنية والحكومية ذات العلاقة، على فترتين الأولى من الثامنة صباحاً حتى الـ 12 ظهراً، والثانية من الساعة السادسة مساءً حتى الساعة العاشرة مساءً .

وضبطت الحملة الوطنية أمس، في محافظة حبونا أكثر من 30 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل بالمملكة، كما ضبطت العديد من المخالفين في مدينة نجران والمحافظات التابعة لها، مؤكدة مواصلة أعمالها الأمنية لتعقب المخالفين حسب خطط العمل المعدة للحملات الأمنية الشاملة بالمنطقة والمحافظات التابعة لها .