الإطاحة بمقيم آسيوي قتل آخر بطعنة نافذة في الصدر برياض الخبراء

متابعات_فجر

تمكن رجال شرطة القصيم من الإطاحة بمقيم آسيوي قتل آخر بطعنة نافذة في الصدر في رياض الخبراء

وصرح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدرالسحيباني، بأن مركز شرطة محافظة رياض الخبراء تلقى بلاغاً مساء يوم الاثنين عن تعرض مقيمٍ من جنسيةٍ آسيوية في العقد الثالث من العمر لطعنةٍ نافذة بآلةٍ حادة في الجزء العلوي من الصدر؛ مما أدى إلى وفاته متأثراً بما لحق به من إصابات.

مشيراً إلى استكمال المختصين بمركز شرطة رياض الخبراء، وخبراء الأدلة الجنائية والطب الشرعي لإجراءات الضبط الجنائي للحادثة.

فيما تم ضبط المتهم (آسيوي الجنسية) في العقد الرابع من العمر، والذي أقر عند سماع أقواله بما بدر منه تجاه المجني عليه إثر خلافٍ كان بينهما، ليجري إيداعه التوقيف وإحالته لدائرة النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق اللازمة بحسب الاختصاص.