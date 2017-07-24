المعتصمون على بوابات الأقصى يؤدون صلاة الظهر أمام بوابتي المجلس والأسباط

واس-فجر:

أدى مئات المواطنين المقدسيين المعتصمين ومرجعيات القدس، صلاة الظهر، أمام بوابتي الناظر “المجلس”، والأسباط، استمراراً لرفضهم دخول المسجد الاقصى ضمن إجراءات الاحتلال.

وأفادت مصادر مقدسية أن صلاة الفلسطينيين في باب الأسباط تمت في منطقتين: الأولى أسفل الشارع الرئيسي المُفضي إلى باب الأسباط من القدس القديمة، والثانية داخل البلدة القديمة في ساحة الإمام الغزالي أمام المسجد الأقصى بين بابي حطة والأسباط، في حين عاد المعتصمون وأدوا اليوم الصلاة في الشارع الرئيسي المؤدي إلى المسجد الاقصى من جهة باب المجلس، قرب الحي الإفريقي المجاور.