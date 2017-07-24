الجيش المصري يقتل 40 مسلحاً في سيناء ويقبض على 5 آخرين

واس-فجر:

أعلن الجيش المصري أن قوات إنفاذ القانون تمكنت من قتل 40 مسلحاً وقبضت على 5 آخرين في عملية في شمال سيناء.

وأوضح المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة العميد تامر الرفاعي في تصريح اليوم أن القوات المصرية فرضت حصاراً محكماً على البؤر الإرهابية بمدن العريش والشيخ زويد ورفح في شمال سيناء ونفذت مداهمات بالتعاون مع القوات الجوية على عدة محاور مختلفة التي أسفرت عن اكتشاف وتدمير 20 عربة من أنواع مختلفة و4 دراجات نارية و4 عربات مفخخة قبل استهدافها للمواقع الأمنية .

وأفاد أن الجيش المصري نجح في تدمير 52 وكراً تستخدمها العناصر المسلحة للاختباء والتخزين ، وتدمير أكثر من 100عبوة ناسفة و8 ورش تستخدم في تصنيعها ،إضافة إلى ضبط كميات من الأسلحة والذخائر والقنابل اليدوية وبعض الوثائق الخاصة بالعناصر المسلحة .