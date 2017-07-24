القبض على 3 متهمين تعدوا على شخص وسرقوا بطاقات مسبقة الدفع و65الف ريال بالرياض

متابعات_فجر

تمكن رجال شرطة الرياض من القبض على 3 متهمين تعدوا على شخص وسرقوا بطاقات مسبقة الدفع و65الف ريال .

وصرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه عند الساعة 12 من مساء يوم الأحد ورد لمركز شرطة الفيصليه و الخالديه بلاغ النقطة الأمنية بمستشفى الإيمان العام عن وصول مصاب من جنسية عربية يفيد عن قيام مجهولين بإقتحام منزله و الاعتداء عليه بالضرب وتهديده بإستخدام أسلحة بيضاء ، نتج عن ذلك تعرضه لإصابات متعددة وسرقة بطاقات مسبقة الدفع بقيمة ( 400 ألف ريال ) ومبلغ نقدي ( 65 ألف ريال ) عائدة للشركة التي يعمل بها .

و لأهمية البلاغ فقد باشرت الجهات المختصة بشرطة المنطقة كافة الاجراءات البحثية اللازمة لكشف خيوط الجريمة وسرعة ضبط مرتكبيها.

و تم تحديد الاشتباه في ثلاثة متهمين اشارت الدلائل إلى صلتهم بالحادثة ، وبضبطهم ومناقشتهم اقروا بما نسب اليهم كما ضبط بحوزتهم على عدد من البطائق المسروقه ، و حال عرضهم على المجني عليه استطاع التعرف عليهم من الوهلة الأولى .

تم التحفظ على المتهمين و اشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الإختصاص .