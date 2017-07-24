قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل ستة فلسطينيين من محافظة بيت لحم

متابعات_فجر

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم ستة فلسطينيين، واستدعت آخر لمقابلة مخابراتها من مناطق مختلقة من محافظة بيت لحم.

وأفاد مصدر أمني في بيت لحم، أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين من بلدة تقوع شرق بيت لحم وشابين من قرية حوسان غربا، وشابا من مخيم الدهيشة جنوبا وآخر من بلدة بيت فجار جنوبا ، وذلك بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

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