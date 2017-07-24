أمانة العاصمة المقدسة تبرم عقد صيانة شبكات تصريف السيول بمشاعر منى

متابعات_فجر

أبرمت أمانة العاصمة المقدسة اليوم عقد نظافة وصيانة لشبكة تصريف مياه الأمطار والسيول بمشعر منى بقيمة 2.686.900 ريال، بهدف المحافظة على كفاءة هذه الشبكات ولضمان الاستفادة منها بالشكل المطلوب.

وأكد معالي أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار، أن الأمانة حريصة على إنجاز المشروعات المختلفة بغية تطوير الخدمات المقدمة في مختلف المجالات والعمل على راحة ضيوف الرحمن.

وبين أن العقد ومدته ثلاث سنوات مع إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال،يشمل عناصر شبكات تصريف مياه السيول في مشعر منى البالغة أكثر من 80 كيلو مترا طولياً تمتد تحت الأرض عبر قنوات صندوقية وأنبوبية وغيرها, مشيراً إلى أن الأمانة تقوم بإجراء أعمال الصيانة والنظافة لجميع هذه الشبكات على مدار العام من خلال فرق فنية متخصصة.

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