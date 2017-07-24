الكشافة السعودية تواصل مشاركتها في الجامبوري الأمريكي بولاية فرجينيا

متابعات_فجر

تواصل جمعية الكشافة العربية السعودية مشاركتها في الجامبوري الوطني الأمريكي 2017 ، المقام في قمة بكتل بولاية فرجينيا الذي سيكون مكان تنظيمه موقعاً لإقامة الجامبوري الكشفي العالمي الــ 24 عام 2019 .

وشارك الوفد خلال الأيام الماضية من الجامبوري بالعديد من الفعاليات ، ومن أبرزها المهن والمهارات ، وممارسة الألعاب المائية ، والسباحة ، والتجديف والتصويب بالبندقية والسهام، والدرجات الهوائية .

كما ستشهد الأيام القادمة المشاركة في اليوم الشعبي العالمي ، وبرامج الخدمة العامة ، وألعاب المخاطرة .

وكان الأمين العام للمنظمة الكشفية العالمية أحمد الهنداوي ، قد زار الجامبوري خلال الأيام الماضية ، حيث أشاد بالجهود التنظيمية ، والبرامج المثيرة في هذا الحدث ، التي تعمل على تبادل الحوار حول كيفية تحسين الحركة، وزيادة تعزيز أهمية التعليم الكشفي غير الرسمي لدى الشباب، وتعزيز وتأكيد مشاركة الكشافة كجزء من “الحل” لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.