2058 وصفة طبية تصرفها صيدلية العيادات التخصصية السعودية في مخيم الزعتري

متابعات_فجر

صرفت الصيدلية التابعة للعيادات التخصصية السعودية خلال أسبوع عملها ” 237 ” في مخيم الزعتري 2058 وصفة طبية للأشقاء من اللاجئين السوريين شملت معظم الادوية الطبية اللازمة .

وأكد المدير الطبي للعيادات الدكتور حامد المفعلاني أن العمل يسير قدما في تقديم الخدمات العلاجية للأشقاء السوريين من قبل العيادات التخصصية السعودية ،

موضحا أن الصيدلية تقوم على توفير أكثر من 130 صنفا من الأدوية التي تغطي الاحتياجات الفعلية للأشقاء السوريين التي يتم تحديدها من قبل أطباء الاختصاص في العيادات السعودية .

وأفاد أن صيدلية العيادات السعودية تتكفل بتأمين عدد 603 من ذوي الامراض المزمنة حيث يتم تأمين أدويتهم بشكل دوري دون انقطاع نظراً لأهمية وضرورة رعاية هذه الفئة من المرضى .

وأكد المدير الاقليمي للحملة الدكتور بدر بن عبد الرحمن السمحان أن الحملة الوطنية السعودية توفر جميع الاحتياجات الاغاثية الفعلية للشقيق السوري اللاجئ والنازح من خلال المحاور الاغاثية وذلك وفقاً للدراسات الميدانية التي يقوم بها قسم الإحصاء والزيارات الميدانية الذي تم العمل من خلاله لهذه الغاية والهادفة للعمل على تحديد المشاكل والاحتياجات ووضع الخطط وإيجاد الحلول المناسبة لها قدر الإمكان .

وأشار السمحان إلى أن المحور الصحي يعد من أولويات الحملة السعودية التي تهدف إلى توفير الرعاية الصحية للشقيق السوري بمستويات عالية وبتأمين كادر متخصص ذو كفاءة طبية متميزة وخبرات مهنية طويلة مما جعل العيادات تصنف كواحدة من أفضل الجهات الطبية العاملة في مخيمات اللجوء ولله الحمد .