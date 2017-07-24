السديس يوجه بالإستعداد المبكر لاستقبال حجاج بيت الله الحرام وتكثيف الجهود لتقديم أفضل الخدمات

متابعات-فجر

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مديري الإدارات بالرئاسة العامة، بتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام وتكثيف الجهود والاستعداد المبكر لاستقبال الحجاج .

وثمن “السديس” الجهود التي بُذلت من منسوبي الرئاسة العامة خلال موسم رمضان وما صاحبها من تميّز في أداء الخدمة المقدمة للمعتمرين والزوار وقاصدي المسجد الحرام.. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس العام ومديري الإدارات بمكتب معاليه بالمسجد الحرام.

واكد الرئيس العام -خلال الاجتماع- على ضرورة التعاون والتنسيق المباشر بين إدارات الرئاسة العامة، والتركيز على جودة الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله وخاصة الأعمال الميدانية، والعمل على إطلاق حملات توعوية هادفة وبنّاءة، كما نوّه معاليه لمديري الإدارات بأهمية تحديد مدى احتياجاتهم ومتطلباتهم خلال المرحلة المقبلة، كما أنه رحّب بالأفكار الجديدة والمتميزة، وحث الجميع على التنسيق المباشر والتعاون المستمر مع الجهات الأمنية المشاركة في خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار.

وقدم الرئيس العام الشكر والثناء لفريق إدارة الإعلام والاتصال بسبب مجهوداتهم مطالباً بالمزيد من الجهد والعمل على التنسيق مع كل الإدارات، وإبراز ما يقدمونه من جهود عن كثب ،وناقَشَ الاجتماع كل الأعمال الخدمية وشرح للخطة التشغيلية لموسم الحج؛ حيث أكد مديرو الإدارات على أهمية تعزيز العمل الإيجابي وتلافي الأعمال السلبية؛ من خلال رفع الطاقة الاستيعابية وتطوير الأداء.

وفي الختام قدّم مدير الإدارات الشكرَ والثناء للرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ونائبه لشؤون المسجد الحرام الدكتور محمد بن ناصر الخزيم على دعمهما المتواصل، وحرصهما الدؤوب على تقديم أفضل الخدمات لقاصدي المسجد الحرام.