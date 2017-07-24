القيادة تهنئ رئيس جمهورية ألبانيا بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية

واس – فجر

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس ايلير ميتا، رئيس جمهورية ألبانيا، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية وأدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية ألبانيا.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولشعب ألبانيا الشقيق التقدم والازدهار، متمنياً لفخامته التوفيق والسداد في مهامه بما يحقق الاستقرار لبلده الشقيق.

وأشاد خادم الحرمين الشريفين بالعلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، متطلعاً إلى تطويرها وتعزيزها في المجالات كافة لما فيه خير ومصلحة البلدين.

كما بعث نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس ايلير ميتا، رئيس جمهورية ألبانيا، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية وأدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية ألبانيا.

وأعرب نائب خادم الحرمين الشريفين عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته، والمزيد من الرقي والازدهار لشعب ألبانيا الشقيق.