الجوازات تبدأ باستقبال ضيوف بيت الله الحرام عبر منافذها الدولية

واس – فجر

بدأت المديرية العامة للجوازات بمباشرة مهامها المناطة بها في موسم الحج لهذا العام 1438هـ وإنهاء إجراءات دخول حجاج بيت الله الحرام، حيث استقبلت جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة في صالات الحج وكذلك جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي في صالات الحج بمدينة جدة، أولى طلائع حجاج بيت الله الحرام القادمين إلى المملكة بكل حفاوة وترحيب.

وأوضح مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبد العزيز اليحيى أنه بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ــ حفظه الله ــ أنهت المديرية العامة للجوازات كافة الاستعدادات اللازمة لحج هذا العام وفق الخطة السنوية لاستقبال وتقديم أفضل الخدمات وتوفير كافة التسهيلات لضيوف بيت الله الحرام ، وقد أتمت إعداد كوادرها البشرية المؤهلة لأعمال حج هذا العام 1438 هـ، ودعمهم بالأجهزة الحديثة لمكافحة التزوير وأجهزة الحاسب الآلي المطورة لضمان سرعة إنهاء إجراءات دخول الحجاج بكل يسر وسهولة.

ودعا اللواء اليحيى إلى ضرورة التزام حجاج الداخل بالحصول على تصريح الحج محذراً من نقل أو إيواء أو تشغيل المخالفين لأنظمة وتعليمات الحج وأن كل من يخالف هذه التعليمات ستطبق بحقه أقصى العقوبات بكل حزم من خلال اللجان الإدارية الموسمية التابعة للجوازات، مشيراً إلى أنه قد تم تكليف قوة بشرية مؤهلة ومتخصصة للعمل في اللجان الإدارية الموسمية على مدار الساعة في مراكز مداخل مكة المكرمة لسرعة إصدار القرارات بحق المخالفين لتعليمات وأنظمة الحج.