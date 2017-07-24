العويس ينضم غداً لتدريبات الاهلي

مازن الشهري -فجر – الرياض

رسمياً أصبح الحارس الدولي محمد العويس لاعباً للنادي الأهلي بعد أن انتهى عقده مع ناديه السابق الشباب وذكر اللاعب في مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : أودع اليوم زملائي في نادي الشباب بعد ان انتهى عقدي الاحترافي مع النادي شكراً للكيان الشبابي وللرمز الأمير خالد بن سلطان وجميع العاملين بنادي الشباب واشكر جماهير الشباب على دعمهم لي خلال الفترة السابقه والآن ابدى مرحلة جديدة… دعواتكم لي بالنجاح.

كما سيصل الحارس محمد العويس إلى جدة مساء اليوم في الساعة السابعة والربع عبر الطيران الخاص البيرق وسوف تكون رابطة النادي الأهلي والالتراس حاضرين لإستقبال الكابتن محمد العويس.