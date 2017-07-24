مقتل 7 مدنيين في تفجير سيارة مفخخة بسيناء

وكالات – فجر

استشهد 7 مدنيين، اليوم الإثنين، بشمال سيناء إثر انفجار سيارة مفخخة، بالقرب من كمين للقوات المسلحة جنوب العريش.

ونشر المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي، فيديو يجسِّد البطولة لأحد الجنود البواسل الذي تصدي لإحدى عربات الدفع الرباعي المفخخة بالدبابة حفاظا على أرواح العشرات من المدنيين والعسكريين.

وأوضح الرفاعي في بيان له، أنه استمرارا لجهود قوات إنفاذ القانون لإحباط أحد المخططات الإرهابية بمحافظة شمال سيناء فقد تمكنت إحدى الدوريات التابعة للقوات المسلحة من إحباط عملية إرهابية كبرى تستهدف أحد كمائن القوات المسلحة جنوب العريش والتي كان سينتج عنها خسائر جسيمة في الأرواح وقد تصل إلى استشهاد ما يقرب من 50-60 فردا من العسكريين والمدنيين.

وقال الرفاعي: “حاولت إحدى عربات الدفع الرباعي المفخخة اقتحام أحد حواجز الكمين لاستهدافه، إلا أنها فوجئت بتمركز إحدى الدبابات أمامه بمسافه 200 متر، ما جعل أحد العناصر التكفيرية تجبر سائق العربة المفخخة على إيقاف السيارى أمام الدبابة لتحصد أكبر خسائر فصفوف قواتنا المسلحة والمدنيين الموجودين بجوار الكمين إلا أن الجندي قائد الدبابة بعد أن لاحظ تحركات الإرهابيين قام بعمل بطولي واستباقي ليتفادى به ويحافظ على عشرات المدنيين بالمكان، فتصدى للعربة المفخخة واصطدام بها بدافع وطني وبشرف العسكرية المصرية، وتلقى الموجة التفجيرية في جسم الدبابة ليجنب حدوث كارثة محققة، حيث كانت تحمل السيارة المفخخة ما يزيد عن 100 كيلوجرام من المواد المتفجرة، ونتج عن هذا العمل البطولي استشهاد 7 من المدنيين تصادف وجودهم أمام الكمين أثناء وقوع الانفجار”.

وختم المتحدث العسكري قائلا: “تؤكد القوات المسلحة أن مثل هذه الأعمال الإرهابية لا تزيدنا إلا إصرارا وعزيمة والمضي لاستئصال جذور الإرهاب”.