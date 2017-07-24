إصابة خمسة أشخاص في هجوم ارتكبه رجل يحمل منشارا آليا في سويسرا

وكالات – فجر

أصاب رجل يحمل منشارا خمسة أشخاص على الأقل، بينهم اثنان بجروح بالغة، اليوم الاثنين في بلدة شافهاوزن السويسرية، والتي جرى إغلاقها بعد ذلك كي يتسنى للشرطة أن تلاحق المشتبه به.

وقالت الشرطة إن الهجوم “ليس عملا إرهابيا”، مضيفة أنها حددت هوية المتهم دون أن تكشفها، ووصفته الشرطة في بيان ناشدت فيه مساعدة المواطنين بأنه أصلع وأشعث ويصل طوله إلى نحو 190 سنتيمترا.

ووقع الهجوم داخل مبنى إداري بحي تجاري في وسط شافهاوزن وهي بلدة ترجع إلى العصور الوسطى يقطنها 36 ألف شخص على الحدود الألمانية.

وذكرت صحيفة بليك السويسرية أن الشرطة طوقت المنطقة وأمرت الناس بالمغادرة، ونقلت عن شهود عيان قولهم إنهم شاهدوا ضحايا ينزفون ويتلقون العلاج من مسعفين.

ونقلت صحيفة “تاجس أنتسايجر” عن متحدثة باسم إحدى شركات التأمين القول إن الرجل دخل مكتب الشركة وهاجم اثنين من الموظفين.

وتم نشر عشرات من رجال الشرطة وسيارات إسعاف ومروحيات إسعاف في البلدة التي تقع قرب الحدود مع ألمانيا، وذكرت الشرطة أن المشتبه به على الأرجح يقود سيارة صغيرة بيضاء اللون تحمل لوحات أرقام سويسرية.